Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi

Bursa'da hastanede refakatçi olan bir arkadaşının evinde göz kulak olmak amacıyla kalan genç kadın, bir süre sonra eve erkek arkadaşını çağırdı. Aralarında çıkan tartışmaya sinirlenen adam, evi ateşe verdi. Komşuların ihbarı üzerine yangın söndürüldü. Bir gün sonra aynı eve gelen adam tüm eşyaların yanmadığını görünce evi tekrardan yaktı. Genç kadının ifadesi sonrası yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katında meydana gelen olayda, kalp rahatsızlığı olan Zeliha Güngör hastaneye kaldırılınca, birlikte yaşadığı kızı S.G. refakatçi olarak annesinin yanında kaldı. S.G.'nin kız arkadaşı Esin A. (27) da "Siz hastanedeyken ben eve göz kulak olurum" diyerek Güngör'ün evinde kalmaya başladı.

ERKEK ARKADAŞINI EVE ÇAĞIRDI

Esin A., iddiaya göre önceki gün erkek arkadaşı Mahmut E.'yi (31) eve çağırdı. Güngör'e ait evde buluşan Esin A. ve Mahmut E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Esin A. evden ayrıldı. Buna sinirlenen Mahmut E., Zeliha Güngör'e (56) ait evi ateşe verdikten sonra peşinden gittiği kız arkadaşına şiddet uyguladı.

ÇIKAN DUMANI KOMŞULAR FARK ETTİ

Evden çıkan dumanı gören komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerince yangın, kısa sürede söndürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

BİR KEZ DAHA YANGIN ÇIKARDI

Ertesi gün, Mahmut E. yeniden Güngör'ün evine geldi. Mahmut E., iddiaya göre eşyaların tamamen yanmadığını görünce bir kez daha yangın çıkardı. Evlerine duman dolmasıyla yangından haberdar olan apartman sakinleri itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri evin tamamına yayılan alevleri söndürürken, evdeki bütün eşyalar küle döndü.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURDULAR

Bu sırada Yıldırım ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde Esin A.'nın babasına ait olduğu öğrenilen evde de yangın çıktığı yönünde ihbar alan ekipler, kundaklama şüphesi üzerine yoğunlaştı. Polis, konuyla ilgili olarak Esin A.'nın ifadesini aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Esin A.'nın yaşananları anlatmasının ardından polis, Mahmut E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mahmut E.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN