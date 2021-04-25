Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi

Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN - Haberler | Güncel

Bursa'da hastanede refakatçi olan bir arkadaşının evinde göz kulak olmak amacıyla kalan genç kadın, bir süre sonra eve erkek arkadaşını çağırdı. Aralarında çıkan tartışmaya sinirlenen adam, evi ateşe verdi. Komşuların ihbarı üzerine yangın söndürüldü. Bir gün sonra aynı eve gelen adam tüm eşyaların yanmadığını görünce evi tekrardan yaktı. Genç kadının ifadesi sonrası yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katında meydana gelen olayda, kalp rahatsızlığı olan Zeliha Güngör hastaneye kaldırılınca, birlikte yaşadığı kızı S.G. refakatçi olarak annesinin yanında kaldı. S.G.'nin kız arkadaşı Esin A. (27) da "Siz hastanedeyken ben eve göz kulak olurum" diyerek Güngör'ün evinde kalmaya başladı.

ERKEK ARKADAŞINI EVE ÇAĞIRDI

Esin A., iddiaya göre önceki gün erkek arkadaşı Mahmut E.'yi (31) eve çağırdı. Güngör'e ait evde buluşan Esin A. ve Mahmut E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Esin A. evden ayrıldı. Buna sinirlenen Mahmut E., Zeliha Güngör'e (56) ait evi ateşe verdikten sonra peşinden gittiği kız arkadaşına şiddet uyguladı.

ÇIKAN DUMANI KOMŞULAR FARK ETTİ

Evden çıkan dumanı gören komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerince yangın, kısa sürede söndürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

BİR KEZ DAHA YANGIN ÇIKARDI

Ertesi gün, Mahmut E. yeniden Güngör'ün evine geldi. Mahmut E., iddiaya göre eşyaların tamamen yanmadığını görünce bir kez daha yangın çıkardı. Evlerine duman dolmasıyla yangından haberdar olan apartman sakinleri itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri evin tamamına yayılan alevleri söndürürken, evdeki bütün eşyalar küle döndü.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURDULAR

Bu sırada Yıldırım ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde Esin A.'nın babasına ait olduğu öğrenilen evde de yangın çıktığı yönünde ihbar alan ekipler, kundaklama şüphesi üzerine yoğunlaştı. Polis, konuyla ilgili olarak Esin A.'nın ifadesini aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Esin A.'nın yaşananları anlatmasının ardından polis, Mahmut E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mahmut E.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi
Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi
Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi
Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi
Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi
Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi
Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi
Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi
Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi
Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi
Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi
Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi
Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi
Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi
Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi
Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi
Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi
Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

Kan donduran gece! Önce eşini öldürdü, sonra evini ve aracını ateşe verdi
Kan donduran gece! Önce eşini öldürdü, sonra evini ve aracını ateşe verdi
Yüksek gerilim hattına çıkıp intihar etmeye çalışan şahıs yürekleri ağza getirdi
Yüksek gerilim hattına çıkıp intihar etmeye çalışan şahıs yürekleri ağza getirdi
Son dakika haber! Sürücünün polisle 'Aracımda 1 trilyon var burada bırakamam' tartışması
Son dakika haber! Sürücünün polisle "Aracımda 1 trilyon var burada bırakamam" tartışması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Diego Ünal Karaman Sergen Yalçın Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 11:06:24. #1.14#

title