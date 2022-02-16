Son dakika haberleri | Selvi Kılıçdaroğlu, babası vefat eden Sare Davutoğlu'na başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, babası vefat eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'na başsağlığı dileğinde bulundu.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Sare Davutoğlu ile telefonda görüşen Selvi Kılıçdaroğlu, başsağlığı dileklerini iletti.???????