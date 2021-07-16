Son dakika haberleri... Selimiye'de 15 Temmuz şehitleri için sela okundu

Son dakika haberleri: Selimiye'de 15 Temmuz şehitleri için sela okundu Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Selimiye Camii'nde de sela okundu.

Selimiye'de 15 Temmuz şehitleri için sela okundu

EDİRNE - Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Selimiye Camii'nde de sela okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde, tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de başta Selimiye Camii olmak üzere tüm camilerde saat 00.13'de sela okundu

Sela seslerinin yükseldiği Selimiye Cami havadan görüntülendi

15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgelerinden olan sela, hain girişimin 4'üncü yıl dönümünde 81 ilde bulunan camilerde eş zamanlı olarak okundu. Tarihi Selimiye Cami'nin mahyasına "Türkiye Geçilmez" yazısı asıldı. Darbe girişimi mücadelesinde vatandaşlarda milli ve manevi güç oluşturmak amacıyla okunan sela sesleri, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Selimiye Cami'nde de yükseldi. Selimiye Cami'nde sela okunması drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı