Son dakika haberleri: Sel suları şelaleyi böyle coşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Sel suları şelaleyi böyle coşturdu

İhlas Haber Ajansı / Seracettin Seçkin - Haberler | Yerel

Son dakika haberlerine göre Sel suları şelaleyi böyle coşturdu Van'ın Muradiye ilçesinde yağan yağmur sonrası Muradiye Şelalesi'nin rengi aniden değişmesi ve coşması saniye saniye görüntülendi.

Sel suları şelaleyi böyle coşturdu

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde yağan yağmur sonrası Muradiye Şelalesi'nin rengi aniden değişmesi ve coşması saniye saniye görüntülendi.

Muradiye ilçesinde geçtiğimiz hafta belli aralıklarla etkili olan sağanak yağış, bazı ev ve etkili arazilerin su altında kalmasına neden oldu. Yılın her ayında yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Muradiye Şelalesi'ni ziyarete gelen vatandaşlar, şelaleyi görüntülerken ilginç bir olaya tanık oldular. Ziyaretçilerden biri şelaleyi görüntülerken, sakin ve beyaz akan suyun saniyeler içerisinde hem renginin değiştiği hem de hızının artığını fark etmesi üzerine görüntü çekmeye devam etti. 2 dakika içerisine debisi yükselen suyun rengi değişen şelalenin bir anda çağlayan gibi akmaya başlamasıyla farklı bir görüntü ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Sel suları şelaleyi böyle coşturdu
Son dakika haberleri: Sel suları şelaleyi böyle coşturdu
Son dakika haberleri: Sel suları şelaleyi böyle coşturdu
Son dakika haberleri: Sel suları şelaleyi böyle coşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Seracettin Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Deniz Akkaya Neslihan Atagül Mohammed Al Saloussi
Spor Mustafa Er Burak Elmas Rıza Çalımbay Volkan Demirel Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Sel suları şelaleyi böyle coşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 12:34:26. #1.15#

title