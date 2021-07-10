Şehit Ömer Halisdemir, "Ben Ömer" belgeselinin özel gösteriminde anılacak
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Şehit Ömer Halisdemir, "Ben Ömer" belgeselinin özel gösteriminde anılacak

Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel

15 Temmuz kahramanı, şehit Ömer Halisdemir'in hayatının anlatıldığı "Ben Ömer" isimli belgeselin ilk özel gösterimi 14 Temmuz'da yapılacak.

15 Temmuz kahramanı, şehit Ömer Halisdemir'in hayatının anlatıldığı "Ben Ömer" isimli belgeselin ilk özel gösterimi 14 Temmuz'da yapılacak.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 53. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde "En İyi Belgesel" seçilen, yönetmenliğini Mesut Gengeç'in yaptığı belgeselin ilk özel gösterimi İstanbul Valiliği ev sahipliğinde tarihi Atlas Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Özel gösterime TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile iş, sanat ve spor dünyasından konukların katılması bekleniyor.

Astsubay Ömer Halisdemir'i tanımak ve tanıtmak amacıyla yönetmen Mesut Gengeç'in 2,5 aylık çalışma sonrasında hazırladığı belgeselin çekimleri, Niğde Çukurkuyu ve İstanbul'da yapıldı.

Çalışma kapsamında şehit Halisdemir'in köyünde baba Hasan Hüseyin Halisdemir başta olmak üzere çocukluk arkadaşları, köylüleri, silah arkadaşları ve güvenlik strateji uzmanlarıyla röportajlar gerçekleştirdi.

Belgesel içeriğine uygun olarak drama canlandırmalar yapıldı. Müzikleri, Kalan Müzik stüdyolarında Engin Arslan tarafından gerçekleşen belgeselin genel koordinatörlüğünü ve metin yazarlığını Bülent Günal yaptı.

"Ben Ömer"in proje sorumluluğu ve kurgusunda ise Yılmaz Aydın'ın imzası bulunuyor.

Öte yandan belgeselle şehit Ömer Halisdemir hakkında bilinmeyenler, anı ve fotoğraflar ilk kez gün yüzüne çıkacak.

Şehit Ömer Halisdemir, 'Ben Ömer' belgeselinin özel gösteriminde anılacak
Şehit Ömer Halisdemir, 'Ben Ömer' belgeselinin özel gösteriminde anılacak
Şehit Ömer Halisdemir, 'Ben Ömer' belgeselinin özel gösteriminde anılacak
Şehit Ömer Halisdemir, 'Ben Ömer' belgeselinin özel gösteriminde anılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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Şehit Ömer Halisdemir, "Ben Ömer" belgeselinin özel gösteriminde anılacak - Haberler
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