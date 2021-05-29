Son dakika haberleri! Şehit kızını duygulandıran sürpriz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Şehit kızını duygulandıran sürpriz

Son dakika haberleri! Şehit kızını duygulandıran sürpriz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haber: Hakkari Çukurca'da 28 Mayıs 2009 tarihinde şehit olan Piyade Uzm. Çavuş Abuzer Doğan'ın şahadetin den 6 yıl önce şahadet gününde dünyaya gelen kızı Elif Doğan (19) doğum gününde unutulmadı.

Hakkari Çukurca'da 28 Mayıs 2009 tarihinde şehit olan Piyade Uzm. Çavuş Abuzer Doğan'ın şahadetin den 6 yıl önce şahadet gününde dünyaya gelen kızı Elif Doğan (19) doğum gününde unutulmadı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, ilk önce Elif'in doğum günü kutlanarak onun mutlu anlarına şahit olundu. Daha sonra şehit Abuzer Doğan, kabri başında ziyaret edilerek 13'üncü şehadet yıldönümünde dualarla anıldı.

Şehit eşi Ayşegül Doğan, "Her yıl 28 Mayıs bizler için çok buruk geçiyor şehidimin emaneti canım kızım Elif'in doğum günü aynı gün babasının şehadet yıl dönümü bugün bizleri yalnız bırakmadıkları için herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Şehidimizin kızı Elif Doğan da, "Böyle bir günde düşünülmek, hatırlanmak çok güzel bir duygu. Hem babamın şehadetinin 13. yıl dönümünde babamı ziyaret etmek, hem de benim doğum günümün kutlanması beni çok duygulandırdı. Yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Şehidin kızının mutlu gününde Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ve beraberindeki kurum yetkilileri de yalnız bırakmadı. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberleri! Şehit kızını duygulandıran sürpriz
Son dakika haberleri! Şehit kızını duygulandıran sürpriz
Son dakika haberleri! Şehit kızını duygulandıran sürpriz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Evgar Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Cristiano Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Şehit kızını duygulandıran sürpriz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 12:30:43. #1.15#

title