Son dakika haberleri! Şehit çocuğu ve kanaat önderi görkemli bir düğünle dünya evine girdi
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Son dakika haberleri! Şehit çocuğu ve kanaat önderi görkemli bir düğünle dünya evine girdi

Son dakika haberleri! Şehit çocuğu ve kanaat önderi görkemli bir düğünle dünya evine girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Edinilen son dakika haberine göre Babası güvenlik korucusuyken teröristler tarafından şehit edilen Mehmet Bayka ile bölgenin tanınan ailelerinden Baylen ailesi mensubu Özlem Baylen düzenlenen görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

Babası güvenlik korucusuyken teröristler tarafından şehit edilen Mehmet Bayka ile bölgenin tanınan ailelerinden Baylen ailesi mensubu Özlem Baylen düzenlenen görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Genç çiftin nikah şahitliğini ise Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Silvan Kaymakamı Murat Öztürk, Diyarbakır Emniyet Müdür Yardımcısı Nihat Ekinci ve Çatlı ailesi adına Alperen Çatlı yaptı.

Diyarbakır'da bir otelin bahçesinde düzenlenen düğüne yoğun katılım sağlandı. 1996 yılında teröristlerle girdiği çatışma dönüşünde hain saldırı sonucu şehit edilen Medeni Bayka'nın oğlu Mehmet Bayka bölgede yaptığı hizmetlerle genç kanaat önderi olarak kabul ediliyordu. Genç kanaat önderi ve şehit çocuğu Mehmet Bayka'nın düğün merasimi Diyarbakır, çevre iller ve Ankara ile İstanbul'dan yoğun katılımların sağlanması ile başladı. Düğüne Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, Diyarbakır Emniyet Müdür Yardımcısı Nihat Ekinci, Çatlı ailesini temsilen Alperen Çatlı ve çok sayıda davetli katıldı. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde tamamlanan düğün merasimine katılanlara çeşitli ikramlar yapıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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