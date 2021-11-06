Son dakika haberleri | Şehit aileleri İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

BİNGÖL (AA) - Kırşehir ve Sivas'ta şehit aileleri dernekleri, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerin aziz hatıralarına ve yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletin asla unutmayacağını söyledi.

Şehit aileleri ve gaziler olarak terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip iş tutan kim olursa karşılarında duracaklarını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"5 Kasım günü, PKK terör örgütü tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gürmen'in kardeşinin Bingöl'de verdiği tepki neticesinde, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfrü tüm şehit aileleri ve gazilerimize yapılmış gibi addediyor, esef, şiddet ve nefretle kınıyoruz. Lütfü Türkkan'ın derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz."