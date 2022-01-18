Son dakika haberleri | Seher Aslan cinayetinin sanıkları 'cinsel istismar'dan da yargılanacak

Son dakika haberlerine göre MERSİN'de bir süre birlikte yaşadığı Seher Aslan Özkurt'u (34) gece boyunca dövüp, tabancayla vurarak öldüren, çocuklarının da ellerini plastik kelepçeyle bağlayan firari katil zanlısı Seyfetullah Söylemez'e (41) yardım eden Barış Şimşek (31) ile Cevdet Dinar (20) 'Nitelikli cinsel...

MERSİN (DHA) - MERSİN'de bir süre birlikte yaşadığı Seher Aslan Özkurt'u (34) gece boyunca dövüp, tabancayla vurarak öldüren, çocuklarının da ellerini plastik kelepçeyle bağlayan firari katil zanlısı Seyfetullah Söylemez'e (41) yardım eden Barış Şimşek (31) ile Cevdet Dinar (20) 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan da yargılanacak.

Olay, geçen yıl 2 Ekim'de merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi Soydaş Sitesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Seyfetullah Söylemez yanındaki arkadaşları Barış Şimşek ve Cevdet Dinar ile saat 02.00 sıralarında bir süredir nikahsız yaşadığı Seher Aslan Özkurt'un evinin önüne geldi. Dinar, otomobilde beklerken, Söylemez ve arkadaşı Şimşek ise yanında getirdiği demir kesme makası ile binanın kapısını açtı. Söylemez ve Şimşek, çatıya çıkarak, halatla 10'uncu katta oturan Özkurt'un dairesine girdi. Söylemez ile arkadaşı, evde bulunan Seher Aslan Özkurt ile ilk eşinden olan 2 çocuğunun ellerini plastik kelepçe ile bağladı. Ardından da Özkurt'u dövmeye başladı. Seyfetullah Söylemez'in bir anlık dalgınlığından yararlanan Özkurt, dama çıkıp komşularından yardım istedi. Ancak peşinden gelen Söylemez, kadını saçından tutup sürükleyerek getirdiği merdiven boşluğunda başına tabancayla ateş etti. Seher Aslan Özkurt olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheliler ise kaçtı.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.