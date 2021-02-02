Savcı "Meşru müdafaa yok" dedi, işkenceci eşini öldüren Melek'in müebbeti istendi

Antalya'da kendisini dövüp işkence yapan 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek'le ilgili hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. İddianamede olayın meşru müdafaa olmadığı, sanığın 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası ile yargılanıp tahrik indirimi uygulanması istendi.

Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, 7 Ocak gecesi yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı.

TECAVÜZ EDİP İŞKENCE YAPTI

Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü. İşkence, tecavüz ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu.

TUTUKLANDI

Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Çiftin çocukları 9 yaşındaki C. ve 7 yaşındaki İ., annenin yakınlarına teslim edildi.

"MEŞRU MÜDAFAA DEĞİL"

Ramazan İpek'in öldürülmesine ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Cumhuriyet Savcısı Haki Çeliker imzasını taşıyan iddianamede, eşi kasten öldürmek suçundan sanığın ömür boyu hapsi istendi. Savcı, olayın meşru müdafaa olmadığını, sanığın tahrik indiriminden yararlanmasını istedi.

Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN