Son dakika haberleri | Sason Kaymakamı Mete, gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Sason Kaymakamı Mete, gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haberleri | Sason Kaymakamı Mete, gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi

Son dakika haberleri: Batman'ın Sason ilçesine atanarak göreve başlayan Kaymakam Murat Mete, 19 Ekim Gaziler Günü münasebetiyle ilk köy ziyaretini yaptığı Dereköy'de şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Batman'ın Sason ilçesine atanarak göreve başlayan Kaymakam Murat Mete, 19 Ekim Gaziler Günü münasebetiyle ilk köy ziyaretini yaptığı Dereköy'de şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Köylülerle ilk buluşmasında şehit aileleri, gazi ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Kaymakam Mete'nin şehit ve gazi çocuklarıyla yaptığı samimi sohbet ve gösterdiği ilgi köydeki vatandaşların takdirini kazandı. Katıldığı bir terör operasyonunda mayına basması sonucu bir ayağını kaybeden gazi Metin Aktaş'ın evinde köydeki vatandaşların taleplerini dinleyen Kaymakam Murat Mete, devlet ve milletin şehit ve gazilere çok şey borçlu olduğunu ifade ederek, "Devlet olarak daima şehit aileleri ve gazilerin yanında olacak ve her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaymakam Mete'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren gazi Metin Aktaş'da "Ben gazi olarak devlet yetkililerimizin her türlü desteğini yanımda gördüm. Bizim manevi destekten başka bir beklentimiz yok. Kaymakamımızın köyümüzdeki ziyaretinde gösterdiği samimi sohbetleri ve yoğun ilgisi bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Bu sıcak ilgisinden dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaymakam Mete'ye ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Murat Madenüs, İlçe Emniyet Amiri Muhammed Aydemir, Sosyal Hizmetler Müdürü Veysel Yaşar, İlçe Müftüsü İbrahim Yaman ile Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik eşlik etti. - BATMAN

Son dakika haberleri | Sason Kaymakamı Mete, gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi

Son dakika haberleri | Sason Kaymakamı Mete, gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi

Son dakika haberleri | Sason Kaymakamı Mete, gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi

Son dakika haberleri | Sason Kaymakamı Mete, gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi

Son dakika haberleri | Sason Kaymakamı Mete, gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Fuat Oktay Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Mustafa Destici
Magazin Gazeteler Ali Uğur Acun Ilıcalı Amelia Hamlin
Spor Marcao Fatih Terim Domagoj Vida Alex Teixeira Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Stefan Kuntz Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Sason Kaymakamı Mete, gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 16:20:57. #1.17#