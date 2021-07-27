Son dakika haberleri... SARIYER'DE KADIN CİNAYETİ: BİRLİKTE EĞLENDİĞİ KADINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... SARIYER'DE KADIN CİNAYETİ: BİRLİKTE EĞLENDİĞİ KADINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Son dakika haberleri... SARIYER'DE KADIN CİNAYETİ: BİRLİKTE EĞLENDİĞİ KADINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Demirören Haber Ajansı / Ozan Ural - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Sarıyer Bahçeköy'de bir kişi, birlikte eğlendiği Fatma Keke'yi(53) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

Sarıyer Bahçeköy'de bir kişi, birlikte eğlendiği Fatma Keke'yi(53) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 00.00 sıralarında Bahçeköy Merkez Mahallesi Serhatter Sokak üzerinde bulunan bir binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Özer Ağaoğlu(46)  gece saatlerinde Fatma Keke,(53) ile alkol alıp eğlendikleri sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Özer Ağaoğlu, Fatma Keke'yi birçok yerinden bıçakladı.

KADIN ÖLDÜ, KATİL BODRUM KATTA YAKALANDISaldırgan olay yerinden kaçarken komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Keke'nin öldüğü belirlendi. Olay sonrasında çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ile Çayırbaşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Özer Ağaoğlu'nu, olay yerinin 3 sokak yakınında bir binanın bodrum katında saklanırken yakalayarak gözaltına aldı. 

POLİS UZUN SÜRE İNCELEME YAPTIGözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ile nöbetçi cumhuriyet savcısı olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında Fatma Keke'nin cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası olan Özer Ağaoğlu'nun yaklaşık 2 aydır ayrı yaşadığı eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Görüntü dökümü----------------Olay yeri-Polis ekipleri-Vatandaşlar-Olay yeri inceleme polisleri-Cenazenin taşınması-Zanlı Özer Ağaoğlu'nun fotoğrafı

Genel ve detaylar


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan Ural

Polisin tabancasını elinden alan Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi
Polisin tabancasını elinden alan Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi
OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR VE SEVGİLİSİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI
OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR VE SEVGİLİSİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Çeşme'de gece kulübünde kan döküldü! Kurşunların hedefi olan müşteri hayatını kaybetti
Çeşme'de gece kulübünde kan döküldü! Kurşunların hedefi olan müşteri hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Demir Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ Fatma Girik Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Can Bartu Aytaç Kara Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... SARIYER'DE KADIN CİNAYETİ: BİRLİKTE EĞLENDİĞİ KADINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 05:17:37. #1.14#

title