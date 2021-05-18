Son dakika haberi! Biyokütle enerji santrali yangınında alevler 60 dönümlük alanı etkiledi
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Son dakika haberi! Biyokütle enerji santrali yangınında alevler 60 dönümlük alanı etkiledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki biyokütle enerji santralinde 15 gün sonra çıkan ikinci yangın 60 dönümlük alanı etkilerken yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki biyokütle enerji santralinde 15 gün sonra çıkan ikinci yangın 60 dönümlük alanı etkilerken yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgede ayrıca sabotaj ihtimaline karşı cumhuriyet savcılığı olayla ilgili inceme başlattı.

Çay ilçesinde özel bir şirkete ait biyokütle enerji santralinde başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangında 1 ve 2 numaralı sahalardaki çam kökleri ile mısır silaj balyaları alev alırken, alevler ve dumanlar metrelerce yükseğe çıktı. Yangına önce Çay, Bolvadin ve Çobanlar ilçe itfaiye ekipleri müdahale ederken sonrasında ise Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir Orman Müdürlüklerinden arazözler ile birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangına ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterde havadan müdahale gerçekleştirdi. Ekipler alevleri 1 numaraları sahada kontrol altına almayı başarırken, yerleşim yerlerinin yanı başındaki 2 numaralı sahadaki yangını da kontrol altına almak için uğraş veriyor. Kamu kurumları ve özel firmalara ait iş makineleri de yangını söndürmek için itfaiye ekiplerine destek veriyor. Yangın ayrıca 2 numaralı sahanın dışına çıkarak ev ve besihanelerin bulunduğu alana da sıçradı.

Yangının ardından bölgeye gelen cumhuriyet savcısı ise sabotaj iddiaları ile ilgili jandarma ekipleri ile inceleme yaptı.

"Sabotaj ihtimalleri üzerinde de duruluyor"

Bölgeye gelen Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı ise olayda şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını ifade ederek, "Sabotaj ihtimalleri üzerinde de duruluyor. 1 numaralı sahadaki yangın durduruldu ama 2 numaralı sahadaki yerin yanında yerleşim birimleri var. 7 çiftlik, hayvan barınağı ve yerleşim alanı var. Yangın buraya da sıçramış durumda. Ekipler insanların ve besihanelerdeki hayvanların tahliyesi için uğraş veriyor. Can kaybı olmaması sevindirici olan gelişme. Bölgede itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri görev yaparken, 112 Acil servis ekipleri de olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekletiliyor" dedi.

Yangınla ilgili sabotaj ihtimallerinin de değerlendirildiğini dile getiren Başkan Atlı, "Yangının kesin çıkış nedeni konusunda arkadaşlar çalışıyor ama şuana kadar belirlenen herhangi bir neden yok. Ama rüzgarın şiddeti yangının çok hızlı ilerlemesine neden oldu. Yangın şu anda kontrol altına alınabilmiş değil. Şu anda teknik ve net bir bilgiye sahip değiliz, ilgili kurumlar bu konuda araştırmalarını yapıyorlar. Tabii ki ihtimaller dahilinde ama benim bu konuda bir şey söylemem çok doğru olmaz" dedi.

İtfaiye ekiplerinin bölgedeki yangını söndürmek için başlattıkları müdahale sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberi! Biyokütle enerji santrali yangınında alevler 60 dönümlük alanı etkiledi
Son dakika haberi! Biyokütle enerji santrali yangınında alevler 60 dönümlük alanı etkiledi
Son dakika haberi! Biyokütle enerji santrali yangınında alevler 60 dönümlük alanı etkiledi
Son dakika haberi! Biyokütle enerji santrali yangınında alevler 60 dönümlük alanı etkiledi
Son dakika haberi! Biyokütle enerji santrali yangınında alevler 60 dönümlük alanı etkiledi
Son dakika haberi! Biyokütle enerji santrali yangınında alevler 60 dönümlük alanı etkiledi
Son dakika haberi! Biyokütle enerji santrali yangınında alevler 60 dönümlük alanı etkiledi
Son dakika haberi! Biyokütle enerji santrali yangınında alevler 60 dönümlük alanı etkiledi
Son dakika haberi! Biyokütle enerji santrali yangınında alevler 60 dönümlük alanı etkiledi
Son dakika haberi! Biyokütle enerji santrali yangınında alevler 60 dönümlük alanı etkiledi
Son dakika haberi! Biyokütle enerji santrali yangınında alevler 60 dönümlük alanı etkiledi
Son dakika haberi! Biyokütle enerji santrali yangınında alevler 60 dönümlük alanı etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Enerji santralinde yangın çıkan yangında sabotaj iddiası
Enerji santralinde yangın çıkan yangında sabotaj iddiası
Enerji santrali ikinci kez alevlere teslim oldu
Enerji santrali ikinci kez alevlere teslim oldu
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