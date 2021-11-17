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Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi avlusunda İhh İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi öncülüğünde ikindi namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, hayatını kaybeden yazar, şair ve fikir adamı Sezai Karakoç'un şiirlerini okudu.

Yapılan duaların ardından vatandaşlar, Karakoç için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atilla, namaza katılanlara teşekkür ederek, Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

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AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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