Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da 9 hastane çalışanının darbedilmesi protesto edildi
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Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da 9 hastane çalışanının darbedilmesi protesto edildi

Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da 9 hastane çalışanının darbedilmesi protesto edildi
Anadolu Ajansı / Salih Darıcı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dün maske takmama yüzünden çıkan kavgada 9 hastane çalışanının darbedilmesi protesto edildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dün maske takmama yüzünden çıkan kavgada 9 hastane çalışanının darbedilmesi protesto edildi.

Sağlık-Sen, Türk Sağlık-Sen ve Öz Sağlık-İş Sendikası öncülüğünde Birecik Devlet Hastanesi önünde toplanan hastane çalışanları, dün çıkan kavgada 9 mesai arkadaşlarının darbedilmesini oturarak protesto etti.

Dövizler taşıyan hastane çalışanları, sağlık görevlilerine yönelik şiddete karşı sloganlar atarak olayı kınadı.

Öz Sağlık-İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Bekir Başak, yaptığı konuşmada, olayın takipçisi olacaklarını belirterek, faillerin en ağır cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarının özellikle salgın sürecinde zor şartlar altında görevlerini sürdürdüğünü ifade eden Başak, şunları kaydetti:

"Pandemi ortamında canını ortaya koyarak görev yapan sağlık personeline yöneltilen saldırıların hiç hız kesmeden devam ettiğini görmek, artık sabrımızı zorlamaktadır. Saldırganlara verilen cezaların caydırıcı olmaması, saldırganların bir kapıdan girip öbür kapıdan ellerini kollarını sallayarak çıkmalarından cesaret bulmaları, bu olayların artarak devam etmesinin başlıca sebebidir. Şifa dağıtan ellere, hastalarının güvenliği için görev yapan personele yönelik bu saldırgan tavırlar karşısında sendika olarak hukuk zemininde mücadeleye devam edeceğiz."

Sağlık-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Reşit Doğan da olayı kınadığını, her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını ve adli süreci yakından takip edeceklerini belirtti.

Konuşmanın ardından hastane çalışanları, alkışlarla protestoyu sonlandırdı.

Birecik Devlet Hastanesinde dün güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında maske takmama nedeniyle çıkan kavgada 7 özel güvenlik görevlisi ve bir temizlik çalışanıyla bir röntgen teknisyeni yaralanmış, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Darıcı

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