Son dakika haberleri! Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri! Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi: Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ANKARA (İHA) - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 22. kilometresi Mahmutlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Yılmaz idaresindeki 34 SR 6211 plakalı otomobil ile Bayram Aydın yönetimindeki 41 N 3888 plakalı panelvan kamyonet çarpıştı. Kazada, Esma Nur Aydın (18) yaralandı. Yaralı genç kız 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haberleri! Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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