Son dakika haberleri | Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı
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Son dakika haberleri | Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı

Son dakika haberleri | Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da 2 kişinin bodyguard tarafından öldürüldüğü bar, gece 2 kişi tarafından ateşe verilerek yakıldı.

Samsun'da 2 kişinin bodyguard tarafından öldürüldüğü bar, gece 2 kişi tarafından ateşe verilerek yakıldı. Bar alev alev yanarken kundakçıların kimlikleri ise kısa sürede tespit edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan bir barda gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 Temmuz gecesi barda çıkan kavgada barda görevli bodyguard Yaşar M.'nin (29) silahlı saldırısına uğrayan müşterilerden Kaan Aydenk (22) ve Serdar Karakurt (28) hayatlarını kaybetti. Olaydan sonra yakalanan Yaşar M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın olduğu barda isim değişikliğine gidilerek yeni adı ile yarın açılış yapmak için hazırlık sürerken, dün gece ateşe verilerek yakıldı. Alevler bir anda barın her yanını sardı ve bardan geriye enkaz kaldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü. Yangından barın bitişiğinde bulunan restoran da zarar gördü.

Polis kent güvenlik sistemi kameralarından da destek alarak kundakçıların izini sürdü. Kundaklama olayını yapıp ticari taksiye binen 2 kişi taksi ile Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gidip üzerilerindeki kıyafetleri de otogarın karşısındaki çöp konteynerine attı. Takibi sürdüren polis, kundakçıların otogara gittiğini tespit eti. Çöpe atılan kıyafetler ise polis tarafından bulundu. Daha sonra yapılan araştırmada S.İ.K. ve Ö.B.D. adlı kundakçıların otogardan ticari bir taksi ile Amasya'nın Merzifon ilçesine gittikleri tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Son dakika haberleri | Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı
Son dakika haberleri | Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı
Son dakika haberleri | Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı
Son dakika haberleri | Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı
Son dakika haberleri | Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı
Son dakika haberleri | Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı
Son dakika haberleri | Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı
Son dakika haberleri | Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı
Son dakika haberleri | Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı
Son dakika haberleri | Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı
Son dakika haberleri | Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı
Son dakika haberleri | Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı
Son dakika haberleri | Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı
Son dakika haberleri | Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı
Son dakika haberleri | Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı
Son dakika haberleri | Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı
Son dakika haberleri | Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı
Son dakika haberleri | Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı
Son dakika haberleri | Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı
Son dakika haberleri | Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı
Son dakika haberleri | Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı
Son dakika haberleri | Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü bar gece yakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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