Son dakika haber! SAKARYA ESKİ VALİSİ HÜSEYİN AVNİ COŞ HAYATINI KAYBETTİ
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Son dakika haber! SAKARYA ESKİ VALİSİ HÜSEYİN AVNİ COŞ HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Ahmet YEŞİLMENİSTANBUL DHASakarya Eski Valisi Hüseyin Avni Coş, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ahmet YEŞİLMENİSTANBUL DHA

Sakarya Eski Valisi Hüseyin Avni Coş, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

62 yaşındaki Hüseyin Avni Coş, Bahçeşehir'deki evinde saat 22.00 sıralarında fenalaşarak, yakınları tarafından Esenyurt İstinye Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Coş yapılan tüm müdahalelilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kıymetli meslektaşım Vali Hüseyin Avni Coş İstanbul'da geçirdiği

kalp krizi sonrası vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. ifadelerine yer verdi.

Son dakika haber! SAKARYA ESKİ VALİSİ HÜSEYİN AVNİ COŞ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber! SAKARYA ESKİ VALİSİ HÜSEYİN AVNİ COŞ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber! SAKARYA ESKİ VALİSİ HÜSEYİN AVNİ COŞ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber! SAKARYA ESKİ VALİSİ HÜSEYİN AVNİ COŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Eski vali Hüseyin Avni Coş, kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti
Eski vali Hüseyin Avni Coş, kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti
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