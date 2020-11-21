Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist tutuklandı
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Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist tutuklandı

21.11.2020 10:25 | Son Güncelleme: 21.11.2020 11:45

İstanbul Havalimanı'ndan Brezilya'ya sahte pasaportla kaçmaya çalışan ve hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan hapis cezası bulunan kadın, kimlik bilgisi ile pasaporttaki kimlik bilgisi eşleşmeyince gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Kasım'da 02.00'de Brezilya'nın Sao Paulo kentine gitmek üzere pasaport kontrol noktasına gelen ve kendisini Melike Y. olarak tanıtan kadının tavır ve hareketlerinden şüphelendi.

BİLGİLERİ EŞLEŞMEDİ

Polis ekipleri, pasaportu dikkatle incelediklerinde sahte olabileceğini değerlendirerek kadına parmak izi kontrolü yaptı. Kontrolde çıkan kimlik bilgisi ile pasaporttaki kimlik bilgisi eşleşmeyen şüpheli gözaltına alındı.

Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist tutuklandı

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞ

Yapılan detaylı sorguda, kadının, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "terör örgütü (PKK) üyesi olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen 27 yaşındaki Helin D. olduğu belirlendi.

Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist tutuklandı

İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI

Şüphelinin ifadesinde, sözde örgüt yöneticilerinden gelen talimat doğrultusunda hapse girmemek için birçok örgüt üyesi gibi kendisinin de yurt dışına kaçmaya çalıştığını ve dikkat çekmemek için önce Brezilya'ya, oradan da Avrupa'ya geçmeyi hedeflediğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

Haber Yorumları (3)
SEMA: SERBEST KALMADIGINA SAŞIRDIM. MALUM BURASI TÜRKİYEE
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SEMA: ŞAŞIRDIM SERBEST KALMADIGINA. MALUM BURASI TÜRKİYE
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ANTİ-TERÖR: Terörist olunca 4 yılmı gönderin gitsin nasıl olsa haftaya çıkar içerden yine gider
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