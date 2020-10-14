Son dakika haberleri... Sahte içki operasyonunda 7 ton etil alkol ele geçirildi
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Son dakika haberleri... Sahte içki operasyonunda 7 ton etil alkol ele geçirildi

14.10.2020 07:27 | Son Güncelleme: 14.10.2020 07:31
Son dakika haberleri... Sahte içki operasyonunda 7 ton etil alkol ele geçirildi

Son dakika haberi: Selim Bayraktar - Muhammet Emin ArslanİSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de sahte içki imalathanelerine düzenlenen operasyonda 7 ton etil ve metil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Selim Bayraktar - Muhammet Emin Arslan

İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de sahte içki imalathanelerine düzenlenen operasyonda 7 ton etil ve metil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Baskın yapılan depoda 2 kişi yakalanırken, 1 kişinin firari olduğu, depo sahibinin ise depoyu temizlik ürünleri imalatı yapacağız diyerek kiraladığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, son dönemde yurt genelinde meydana gelen alkol zehirlenmeleri ve ölümleriyle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışma başlatmış, soruşturma kapsamında peş peşe operasyonlar düzenlemişti.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında dün Avcılar'daki bir imalathaneye yapılan ve 6 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği operasyonun ardından bu gece 2 yeni depo ve imalathane daha ele geçirdi. Başakşehir'de iki ayrı depoya yapılan operasyonda yaklaşık etil ve metil olmak üzere 7 ton alkol ele geçirildi. Baskın esnasında depo içerisinde bulunan ve kolilenmiş olarak sevki hazırlanan etil ve metil alkol kolilerinin üzerine dikkat çekmemek için limon ve Gül ismi yazarak diğer illere böyle sevkiyat yaptıkları öğrenildi.

İŞ YERİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ÜRETECEĞİZ DİYEREK KİRALANMIŞ

Gece saatlerinde yapılan operasyonun detayları belli oldu. İçerisinde 7 tona yakın etil ve metil alkol üretimi yapılan depo sahibinin depoyu kiralarken 'Burada temizlik malzemeleri üretimi yapacağım' dediği öğrenildi.

Depolarda ele geçirilen sahte alkollerin bir kısmının İzmir'e sevk edilen sahte alkollerden olduğu ileri sürüldü.

Operasyon kapsamında 2 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Polis, firari bir kişinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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