Son dakika haberleri: Şahinbey'de 9 hırsızlık olayının zanlısı yakalandı
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Son dakika haberleri: Şahinbey'de 9 hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

13.11.2020 17:18 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:23
Son dakika haberleri: Şahinbey'de 9 hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Son dakika haber: Gaziantep'te 9 faili meçhul hırsızlık olayının şüphelisi 3 zanlı ve çalıntı malzemeleri satın alan bir şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te 9 faili meçhul hırsızlık olayının şüphelisi 3 zanlı ve çalıntı malzemeleri satın alan bir şahıs polis ekiplerince yakalandı. Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 olayda parmağı olan 3 hırsızlık zanlısı ve çalınan malzemeleri satın alan bir şahıs, polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların iş yerlerinde yapılan aramalar sonucunda çok sayıda çalıntı malzeme ile 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri: Şahinbey'de 9 hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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