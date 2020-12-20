Son dakika haberleri... Sağlık çalışanı, koronavirüsten hayatını kaybetti (2)

Son dakika haberleri: GÖREV YAPTIĞI HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİ Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren hemşire Hamza Mesut Özarslan için görev yaptığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin bahçesinde tören düzenlendi.

GÖREV YAPTIĞI HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİ

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren hemşire Hamza Mesut Özarslan için görev yaptığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin bahçesinde tören düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, hastane yöneticileri ve Özarslan'ın mesai arkadaşlarının katıldığı törende helallik istendi. Okunan duaların ardından Hamza Mesut Özarslan'ın cenazesi memleketi Sinop'a gönderildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde 10 yıldır görev yapan Özarslan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ