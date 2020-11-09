Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürüyle görüştü: Ek tedbirleri ele aldık
09.11.2020 22:52 | Son Güncelleme: 09.11.2020 23:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eskişehir, Bursa, Isparta, Kocaeli ve Denizli il sağlık müdürleriyle bir araya geldi. Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürüyle gerçekleştirdiği video konferans görüşmesinde ihtiyaçları, ek tedbirleri, mevcut hasta yükünü ve olası gelişmelere karşı kapasite konusunu ele aldıklarını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, 5 il sağlık müdürüyle video konferans yöntemiyle ayrı ayrı yaptığı toplantılara ilişkin paylaşımda bulundu.
"EK TEDBİRLERİ ELE ALDIK"
Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eskişehir, Bursa, Isparta, Kocaeli, Denizli il sağlık müdürleriyle bu akşam ayrı ayrı toplantılar yaparak, bu illerde salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdik. İhtiyaçları, ek tedbirleri, mevcut hasta yükümüzü ve olası gelişmelere karşı kapasite konusunu ele aldık" ifadelerini kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı