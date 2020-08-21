Son dakika haberleri... Sadaka kutusunu çalıp, marketteki çocuklara para verdi Son dakika gündem haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kişinin marketten sadaka kutusunu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kişinin marketten sadaka kutusunu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin sadaka kutusunu çaldıktan sonra, marketteki 2 çocuğa para verdiği görülüyor.

Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir markete giren kişi, kasadaki genç kızdan sigara istedi. Genç kız sigarayı vermek için arkasını dönünce şüpheli, masa üzerinde bulunan sadaka kutusunu el çabukluğu ile alarak arka cebine koydu. Bu sırada markette bulunan çocuklara da para veren şüpheli, sigarayı alıp, marketten çıktı.

Bir süre sonra sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden market sahibi Yafes Çiftçi, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Sadaka kutusunun çalındığını fark eden Çiftçi, büyük şok yaşadı.

Yafes Çiftçi, "Ben hırsızlığın yaşandığı esnada burada yoktum. Kızım markete bakıyordu. Buradaki kalabalıktan faydalanarak içeriye giriyor ve kızımın ulaşamayacağı bir noktadan sigara istiyor. Kızımın dönüp sigarayı vermek istediği esnada masa üstündeki sadaka kutusunu alarak cebine koyuyor. O esnada markette olan çocuklara cebinden para çıkararak, veriyor. Biz burada mağdur olduk. Diğer esnaflarında mağdur olmamaları için bu hırsızlara dikkat etsinler" diye konuştu.

Kaynak: DHA