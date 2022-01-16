Son dakika haberleri: Saadet Partisi Milletvekili Karaduman, trafik kazasından yara almadan kurtuldu - Haberler
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Son dakika haberleri: Saadet Partisi Milletvekili Karaduman, trafik kazasından yara almadan kurtuldu

Son dakika haberleri: Saadet Partisi Milletvekili Karaduman, trafik kazasından yara almadan kurtuldu
AA / Kadir İnci - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde refüje çarpan otomobildeki Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, kazayı yara almadan atlattı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde refüje çarpan otomobildeki Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, kazayı yara almadan atlattı.

Alınan bilgiye göre, Karaduman'ın kullandığı otomobil, Bursa-Ankara kara yolundaki Kınık mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada, Karaduman yara almadan kurtuldu. Hasar oluşan otomobil, otoparka çekildi.

Karaduman'ın, Balıkesir'deki bir programa katılmak üzere Ankara'dan otomobiliyle yola çıktığı öğrenildi.

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AA / Kadir İnci - Son Dakika Haberleri
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Bir son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde refüje çarpan otomobildeki Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, kazayı yara almadan atlattı.

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