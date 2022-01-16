Son dakika haberleri: Saadet Partisi Milletvekili Karaduman, trafik kazasından yara almadan kurtuldu
AA / Kadir İnci - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde refüje çarpan otomobildeki Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, kazayı yara almadan atlattı.
İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde refüje çarpan otomobildeki Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, kazayı yara almadan atlattı.
Alınan bilgiye göre, Karaduman'ın kullandığı otomobil, Bursa-Ankara kara yolundaki Kınık mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada, Karaduman yara almadan kurtuldu. Hasar oluşan otomobil, otoparka çekildi.
Karaduman'ın, Balıkesir'deki bir programa katılmak üzere Ankara'dan otomobiliyle yola çıktığı öğrenildi.
AA / Kadir İnci - Son Dakika Haberleri