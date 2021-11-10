- Rus stratejik bombardıman uçakları, Belarus üzerinde devriye uçuşu gerçekleştirdi

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağının Belarus hava sahası üzerinde devriye uçuşu gerçekleştirdiğini kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet Rus Tu-22M3 stratejik bombardıman uçağının, Belarus hava sahasında devriye uçuşu yaptığı belirtildi. Uçuş programının detaylarına ilişkin Bakanlık, "Uçakların uçuşu sırasında, Rusya ve Belarus silahlı kuvvetlerinin yer kontrol noktaları ile etkileşim konuları çalışıldı. Ek olarak Rus uçakları, Birlik Devleti'nin Birleşik Bölgesel Hava Savunma Sistemi görevini yerine getiren ekiplerin iletişimini kontrol etmede yer aldı" açıklamasını yaptı. Açıklamada, Rus uçaklarının görevi tamamlamasının ardından Rusya'daki üslerine geri döndüğünü kaydedildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Rusya ile Belarus arasında, "Birlik Devletleri Programı'nın" yanı sıra "Birlik Devleti Savaş Doktrini" anlaşmaları imzalanmıştı. Bu anlaşmalar doğrultusunda Rusya ve Belarus, savunma anlamında ortak hareket etmeye başlamıştı.