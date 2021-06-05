Son dakika haberleri: Rektör Türkmen, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi heyetleri ile birlikte Kenan Yavuz Etnografya Müzesini ziyaret etti
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Son dakika haberleri: Rektör Türkmen, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi heyetleri ile birlikte Kenan Yavuz Etnografya Müzesini ziyaret etti

Son dakika haberleri: Rektör Türkmen, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi heyetleri ile birlikte Kenan Yavuz Etnografya Müzesini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen; Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Gazi Üniversitesi ve Spor Federasyonu Başkanlarından oluşan heyetlerle birlikte, Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesini ziyaret etti.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen; Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Gazi Üniversitesi ve Spor Federasyonu Başkanlarından oluşan heyetlerle birlikte, Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesini ziyaret etti.

Ziyarete; Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Buluç, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erdal Zorba ve Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Fahri Temizyürek; Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Spor Federasyonları Daire Başkanı Fatih Uysal, Spor Kulüpleri Daire Başkanı Ercan Yıldız, Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, Spor Eğitim ve Araştırmalar Daire Başkanı Şükrü Yılmaz ile Turkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve Başkan Vekili Osman Ercan katıldı.

Rektör Türkmen, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada; "Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi hayata geçirilerek, şehrimizin kültür ve turizmine önemli zenginlik katmıştır. Ayrıca müzemiz, yakın zamanda 2021 Silletto Ödülü'nün de sahibi oldu. Bu vesile ile Avrupa Müze Formu'nun himayesinde gerçekleştirilen Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri yarışmasında önemli başarıya imza atan müzemizin kurucularını ve emektarlarını tekrar tebrik ediyorum. Memleketimize hayırlı olsun. Bizlere ihtiyaç duyulan her alanda müzelerimize her türlü desteği sağlayacağız. Şehrimizin turizm potansiyelini artırmak için yapılacak tüm projelerde kendileri ile sürekli ve etkin bir işbirliği içerisinde olacağız. Misafirlerimizle birlikte bizleri burada ağırlayan işadamı Kenan Yavuz ve eşi Serpil Yavuz'a da misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyorum." dedi. - BAYBURT

Son dakika haberleri: Rektör Türkmen, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi heyetleri ile birlikte Kenan Yavuz Etnografya Müzesini ziyaret etti
Son dakika haberleri: Rektör Türkmen, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi heyetleri ile birlikte Kenan Yavuz Etnografya Müzesini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri: Rektör Türkmen, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi heyetleri ile birlikte Kenan Yavuz Etnografya Müzesini ziyaret etti - Haberler
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