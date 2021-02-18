Son dakika haberleri! Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu Beşiktaş'tan son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, hayatını kaybeden Beşiktaşlı Prof. Dr Doğan Cüceloğlu'nun bugün Levent'te düzenlenen cenaze törenine katıldı. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileyen Başkan Akpolat, "Türkiye önemli ve değerli bir hocasını kaybetti" dedi.

Beşiktaş'taki evinde düşerek hayatını kaybeden 83 yaşındaki Psikolog Prof.Dr Doğan Cüceloğlu için bugün Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat: Akat Mahallemizden komşumuz psikolog ve yazar sevgili Doğan Cüceloğlu'nu ebediyete uğurladık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Eserleri bize hep güç ve ilham verecek. Cüceloğlu'nun ismini Beşiktaş'ta gururla yaşatacağız.

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı