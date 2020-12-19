Son dakika haberleri | Polisten Deniz Su'ya doğum günü sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Polisten Deniz Su'ya doğum günü sürprizi

19.12.2020 09:36 | Son Güncelleme: 19.12.2020 09:40
Son dakika haberleri | Polisten Deniz Su'ya doğum günü sürprizi

Son dakika gündem haberine göre ADANA polisi, babası cezaevinde olduğu için maddi imkansızlıklarla boğuşan 3 yaşındaki Deniz Su Kıvrım'ın doğum gününü kutladı.

ADANA polisi, babası cezaevinde olduğu için maddi imkansızlıklarla boğuşan 3 yaşındaki Deniz Su Kıvrım'ın doğum gününü kutladı. Polisleri görünce büyük mutluluk yaşayan Deniz Su'ya hediyeler de verildi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Reyhan Kıvrım (29), eşinin cezaevine girmesinin ardından 3 çocuğuyla birlikte geçim sıkıntısı yaşamaya başladı. Komşularından aldıkları yardımlarla ihtiyaçlarını karşılayan ailenin en küçük çocuğu 3 yaşındaki Deniz Su'nun doğum günü geldi ancak Kıvrım ailesi doğum günü pastası alamadı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden polise ulaşan Deniz Su'nun ablası Fadime Medine Kıvrım (12), "Yarın kardeşimin doğum günü. Ona doğum günü pastası alamıyoruz. Annem çok üzülüyor" dedi.

Bu çağrının ardından İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla harekete geçen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptırdıkları yaş pasta ve oyuncaklarla Deniz Su'nun evine gitti. Kapısını çalan polisleri görünce büyük mutluluk yaşayan Deniz Su, doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfledi. Polisler, Deniz Su ile kardeşlerine de çeşitli hediyeler verdi.

Anne Reyhan Kıvrım (29), polislerin bu sürprizinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Büyük kızım dün polis merkezini arayıp, kardeşinin doğum gününün kutlanması için yardım istemiş. Bu nedenle de polisler gelip, kızımın doğum gününü kutladılar. Bugün çok mutluyum, Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.


Son dakika haberleri | Polisten Deniz Su'ya doğum günü sürprizi
Son dakika haberleri | Polisten Deniz Su'ya doğum günü sürprizi
Son dakika haberleri | Polisten Deniz Su'ya doğum günü sürprizi
Son dakika haberleri | Polisten Deniz Su'ya doğum günü sürprizi
Son dakika haberleri | Polisten Deniz Su'ya doğum günü sürprizi
Son dakika haberleri | Polisten Deniz Su'ya doğum günü sürprizi
Son dakika haberleri | Polisten Deniz Su'ya doğum günü sürprizi
Son dakika haberleri | Polisten Deniz Su'ya doğum günü sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Aslı Tandoğan Caner Cindoruk Ayşegül Yıldız
Spor Falcao Okan Buruk Çağdaş Atan Burak Yılmaz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Kaza Karar Şiddet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Polisten Deniz Su'ya doğum günü sürprizi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 09:44:38. #1.15#
title