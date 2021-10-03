'Falezlerden atlayacağım' ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, olay yerinde kimseyi bulamadı

Saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, Ali Durmaz ismindeki bir kişi polisi arayarak falezlerde denize yakın kısımda olduğunu ve intihara teşebbüs edeceğini söyledi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine polis ve deniz polisi ekibi sevk edildi. Falezlere gelen ekiplerin yaptıkları aramada herhangi bir kişiye rastlanılmazken, çevredeki vatandaşlar da polise herhangi bir intihara teşebbüs olayının bölgede yaşanmadığı bilgisini verdi. Bir müddet daha yapılan aramalar sonrası ekipler olay yerinden ayrıldı.

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