Son dakika haberleri: Gri kategoride yer alan terörist ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Pkk terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Teslim olan örgüt mensubunun Terörden Arananlar Listesinde "Gri Kategoride" yer aldığı belirlendi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesinde "Gri Kategoride" yer aldığı belirlendi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 145'e yükseldi.
(Ali Nargüner/İHA)
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