Son dakika haberleri: Pendik'te yangın: İki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı
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Son dakika haberleri: Pendik'te yangın: İki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Son dakika haberleri... Pendik'te bir binanın bodrum katındaki evde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti, kardeşi ise ağır yaralandı.

Son dakika haberleri: Pendik'te yangın: İki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı
19.08.2020 21:29 | Son Güncelleme: 19.08.2020 22:05

Pendik'te bir binanın bodrum katındaki evde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti, kardeşi ise ağır yaralandı. Yangının, anne ve babanın evde olmadığı sırada çıktığı öğrenildi.

Olay, Pendik Esenyalı Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İçerisinde Mertcan B. (10) ile kardeşi Rabia B.'nin (4) bulunduğu bodrum kattaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında annenin pazarda, babanın ise işte olduğu iddia edildi. Evin odasında çıkan yangını fark eden mahalleli eve girmeye çalıştıysa da kapının kapalı olması nedeniyle eve giremedi. Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Mahalleli ile itfaiye daha sonra pencerenin korkuluklarını keserek eve girdi. Yangın nedeniyle yaralanan iki kardeş evden çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mertcan B.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Rabia B.'nin ise Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki yanık ünitesinde tedavisi devam ederken, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri yanan evde inceleme yürüttü.

Yangına tanık olan bir mahalleli, "Evde yangın çıkmış. İki çocuk var biri 10 yaşında. Biri 5 yaşında. Biri engelliydi zaten. Biz dumanları görünce itfaiyeye ambulansa haber verdik. Ama çocukları çıkartırken durumları pek iyi değildi" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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