Son dakika haberleri: PENDİK'TE METRO İNŞAATINDAKİ PATLAMA KAMERADA
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Son dakika haberleri: PENDİK'TE METRO İNŞAATINDAKİ PATLAMA KAMERADA

Son dakika haberleri: PENDİK'TE METRO İNŞAATINDAKİ PATLAMA KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre -Bina önünde oturan kadın korkuyla böyle kaçtı.

-Bina önünde oturan kadın korkuyla böyle kaçtı.

Ali Kerem BENGİ/ PENDİK'te yapımına devam edilen Kaynarca-Pendik Tuzla metrosu, Kaynarca İstasyonu inşaatında patlayıcılardan artan kısmın kontrollü olarak imha edildiği sırada boş kapsüller patladı. Patlama anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde yapımına devam edilen Kaynarca-Pendik Tuzla metrosu, Kaynarca İstasyonu inşaatında akşam 19.30 sıralarında patlayıcılardan artan kısmın kontrollü olarak imha edildiği sırada boş kapsüller patladı. Geniş bir alanda sesi duyulan patlama nedeniyle çevre sakinleri büyük korku yaşadı. Olay nedeniyle birçok işyeri ile evin camları kırıldı, cadde üzerindeki bazı otomobillerde hasar oluştu. İnşaatın yakınında bulunan özel bir hastane binası da hasar gördü. Olayda şantiyede çalışan bir işçinin hafif şekilde yaralandı. Olay yeri dışında bulunan bir kişinin ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

PATLAMA ANLARI KAMERADAÖte yandan patlama anı inşaat alanının karşısında bulunan binanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şiddetli patlamayla işyerinin camları kırılıyor. Binanın önünde oturan kadın ise, patlamanın ardından koşarak, kaçıyor. Patlama sırasında yoldan geçen otomobil sürücüsü de paniğe kapılarak, yavaşlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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