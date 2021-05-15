Pendik'te kolonya içen yabancı uyruklu 2 kardeş hayatını kaybetti
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Pendik'te kolonya içen yabancı uyruklu 2 kardeş hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te kolonya içen yabancı uyruklu 2 kardeş hayatını kaybetti Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi Pendik'te kolonya içtiği öğrenilen yabancı uyruklu 2 kardeş evlerinde ölü bulundu.

Pendik'te kolonya içen yabancı uyruklu 2 kardeş hayatını kaybetti

Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi

İSTANBUL - Pendik'te kolonya içtiği öğrenilen yabancı uyruklu 2 kardeş evlerinde ölü bulundu. Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, Pendik Fatih Mahallesi Hicaz Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu kardeşler Charyyev Umytjan, Zafyte Umytjan, evde kolonya içti. Bir süre sonra fenalaşan şahıslar yere yığıldı. Kendilerine ulaşamayan yakınları polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, şahısları yerde yatar vaziyette buldu. Hayatını kaybettikleri belirlenen Charyyev Umytjan, Zafyte Umytjan isimli kardeşlerin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kardeşlerin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sağlık ve polis ekipleri, fenalık geçiren vatandaşları sakinleştirdi.

Komşuları Ersin Kurban, "Binamızda oturan Türkmen uyruklu 2 kardeş kolonya içmiş. Hayatlarını kaybetmişler. Yaklaşık 1 senedir bizim binada oturuyorlardı. İnşaat işinde çalışıyorlardı. Kimseye bir zararları yoktu, kendi hallerinde çalışıyorlardı. Çok üzüldük. Bundan 1 hafta önce de bir yakınlarını kaybettiler, ondan dolayı çok üzgünlerdi" diye konuştu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Pendik'te kolonya içen yabancı uyruklu 2 kardeş hayatını kaybetti
Pendik'te kolonya içen yabancı uyruklu 2 kardeş hayatını kaybetti
Pendik'te kolonya içen yabancı uyruklu 2 kardeş hayatını kaybetti
Pendik'te kolonya içen yabancı uyruklu 2 kardeş hayatını kaybetti
Pendik'te kolonya içen yabancı uyruklu 2 kardeş hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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