Son dakika haberleri... Pandemi süreci örgün eğitimde 'butik sınıf' modeli
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Pandemi süreci örgün eğitimde 'butik sınıf' modeli

Son dakika haberi: Pandemi süreci örgün eğitimde 'butik sınıf' modeli "Okullar fiziksel alt yapılarını oluşturmalı" Yüz yüze eğitime kademeli olarak dönülecek olması örgün eğitimde nasıl bir modelin uygulanacağı konusunda akıllarda soru işareti bıraktı.

14.08.2020 13:39 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:45

Pandemi süreci örgün eğitimde 'butik sınıf' modeli

"Okullar fiziksel alt yapılarını oluşturmalı"

İSTANBUL - Yüz yüze eğitime kademeli olarak dönülecek olması örgün eğitimde nasıl bir modelin uygulanacağı konusunda akıllarda soru işareti bıraktı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Özlem Arzu Azer, okulların salgına karşı gerekli fiziksel alt yapılarının oluşturulması gerektiğini ifade ederek, " Örgün eğitimde bu süreç 'butik sınıf' modeli ile daha rahat atlatılabilir" dedi.

Milyonlarca öğrenci okulların açılmasını heyecanla beklerken T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim Kurulu tavsiyesiyle alınan kararları açıkladı. Buna göre 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı, 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacak. Yüz yüze eğitime ise MEB tarafından açıklanacak planlamayla kademeli olarak 21 Eylül'de dönülecek. Pandemiye karşı bu sürecin çok dikkatli değerlendirilmesi gerektiği konusunda uyaran İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nden Prof. Dr. Özlem Arzu Azer, örgün eğitime geçilmesi durumunda okulların her türlü riski göz önüne alarak, derslerin nasıl yapılacağı konusunda bir planlama yapması gerektiğini ifade etti. Salgına karşı örgün eğitimde kalabalık olmayan, özellikle uygulamalı derslerin gruplandırıldığı butik sınıf modelinin uygulanmasının uygun olabileceğini belirtti.

"Her türlü risk göz önüne alınmalı"

Bu süreçte okullara büyük görevler düştüğünü kaydeden Prof. Dr. Azer, "Üniversite olarak bu konuda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Öte yandan herkesin bilinçli olması çok önemli. Okulların maske ve dezenfektan sağlaması gerekiyor. Bu kapsamda bilgili olmak ve bu bilgiyi öğrencilere de aktarmak çok önemli. Öğrencilerle zaman zaman online eğitimlerle bu bilinçlendirmeyi gerçekleştiriyoruz. Hocalarımız bu konuda öğrencilere hem pandeminin gelişimi hem de nasıl korunulacağı hakkında bilgiler veriyor. Bu süreci okullarda çok iyi yönetmek gerekiyor. Her türlü riski göz önüne alarak, derslerin nasıl yapılacağı planlanmalı. Örgün eğitime geçildiğinde sınıfların kalabalık olmamasına dikkat edilmeli. Bu kapsamda okullarda butik sınıflar oluşturulmalı. Bu sınıflar da birkaç şubeye ayrılabilir. Uygulamalı sınıflar küçük gruplara ayrılmalı. Bir grup laboratuvarda uygulama yaparken, öğrencilerin bir kısmı da eş zamanlı teori dersi alabilir. Bu eğitimler gruplar arasında dönüşümlü olarak yapılabilir. Bu şekilde olabildiğince çok sayıda öğrencinin bir araya gelmesi engellenebilir. Böyle değişik modeller uygulanarak, bu süreci daha rahat atlatabiliriz" diye konuştu.

"Her okul planlamasını yapmalı"

"Üniversite olarak hazırlıklarımıza başladık" diyen Azer, " YÖK'ün talimatlarını takip ediyoruz. İlk etapta yüzde 40'lık oranda derslerimizi uzaktan eğitimde nasıl yapacağımızın çalışmasını yaptık. Öte yandan bir de B planımız var. Çünkü pandeminin nasıl ilerleyeceğini şu anda kimse bilmiyor. Salgında ani bir artış olursa bu planı göz önüne almak ve risk planının hazır olması gerekiyor. Bu kapsamda derslerin yüzde 100 uzaktan eğitim olma durumunu düşünerek çalışmalarımıza başladık. Bütün hocalarımıza bu konuda bilgilendirme yaptık. Öte yandan bu sürecin en başında teknolojik yapımızı oluşturup, bir sistem kurmuştuk. Sistemin alt yapısında araştırma görevlilerimiz ve Meslek Yüksekokullarında öğretim görevlilerimiz var. Bunun amacı; hocalarımıza teknik destek vermek. Nitekim çalışmalarımızla pandeminin ilk aşamasına denk gelen eğitim sürecinde sistemi başarıyla yönettik. Okulumuzda yüzde 92 oranında canlı ders gerçekleştirildi "şeklinde konuştu.

"Derslere daha çok öğrencinin katılmasını sağlayacak alt yapı oluşturulmalı"

Uzaktan eğitimin bazı engelleri olduğunu belirten Azer, "Öğrencilerin derse katılımı ciddi bir sorun. Çünkü öğrenci örgün eğitime alışkın. Örgün eğitimde göz göze temas bile çok önemlidir. Ders anında öğrencinin ruh halini anlarsınız. Tabi bunlar geniş bir zamana yayıldığı için çok rahat yapılıyordu. Uzaktan eğitimde bu durum biraz daha farklı işliyor. Derslere daha çok katılımın olması için bunların da planlamasını yapıyoruz. Tüm okulların bunları gerçekleştirmesi gerekiyor. Teknolojiyi iyi bir şekilde kullanarak bu dönemi uzaktan eğitime öğrencinin daha çok katılım göstereceği bir sürece dönüştürebiliriz" diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri... Pandemi süreci örgün eğitimde 'butik sınıf' modeli

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti Güncel
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti
Son Dakika: Yunanistan'a net mesaj! Hulusi Akar ve komuta kademesi Donanma Komutanlığı'nda incelemelerde bulunuyor Güncel
Son Dakika: Yunanistan'a net mesaj! Hulusi Akar ve komuta kademesi Donanma Komutanlığı'nda incelemelerde...
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş Dünya
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek Politika
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı Magazin
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Gençlerbirliği, Acun'un istediği Seuntjens ve Beijnen ile yollarını ayırdı Spor
Gençlerbirliği, Acun'un istediği Seuntjens ve Beijnen ile yollarını ayırdı
Muhabirin 'Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız' sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
10 yaşındaki çocuğu otomobili kullanırken gören sürücüler şaşıp kaldı
10 yaşındaki çocuğu otomobili kullanırken gören sürücüler şaşıp kaldı
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü
Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı
Biletsiz bindiği uçaktan yaka paça dışarıya atıldı! Kamera anbean kaydetti
Biletsiz bindiği uçaktan yaka paça dışarıya atıldı! Kamera anbean kaydetti
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı
Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden 'hayatını satıyor'
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Angela Merkel Aylin Nazlıaka Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hümeyra Merve Boluğur Tamer Karadağlı Tuba Büyüküstün
Spor Falcao Erol Bulut Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Gündem Manşetler Oruç Adana
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Pandemi süreci örgün eğitimde 'butik sınıf' modeli - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 15:03:50. #1.15#
title