Son dakika haberleri... Pamukova'da ev yangını Gelen son dakika haberine göre Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir evin ardiye bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir evin ardiye bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bacı Mahallesi'nde Ramazan Kaya'ya ait evin ardiyesinde yemek yapmak amacıyla yakılan sobadaki ateşin rüzgarın etkisiyle odunlara sıçraması sonucu yangın çıktı.

Ev sahibi Kaya'nın yangına müdahalesi yetersiz kalması sonucu büyüyen yangın Mustafa, Bekir, Kasım ve Huriye Çoban'a ait 4 evin ardiyesine sıçradı.

Yükselen alevler bir evin çatısını da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ile vatandaşların bahçe hortumları ve su tankerleriyle müdahalesi sonucu söndürülen yangında 5 ardiye kullanılamaz hale geldi.

Pamukova Kaymakamı Cemal Demir Yürek ve Belediye Başkanı İbrahim Güven Övün, olay yerine gelerek incelmelerde bulundu, evi zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA