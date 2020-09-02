Pakistan'da muson yağmurları etkisini sürdürüyor: 24 ölü
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Pakistan'da muson yağmurları etkisini sürdürüyor: 24 ölü

Pakistan'da etkisini sürdüren şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle son 24 saatte 24 kişi hayatını kaybetti.

02.09.2020 23:17 | Son Güncelleme: 02.09.2020 23:58

Pakistan'da etkisini sürdüren muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde son 24 saatte en az 24 kişinin ölümüne neden oldu. Bölge Afet Yönetim Kurumu (PDMA), şiddetli yağışlar ve seller sonucunda 4 evin tamamen yıkıldığını, 46 evin hasar gördüğünü ve çok sayıda köyün sular altında kaldığını bildirdi.

Hayatını kaybedenlerden 4'ünün Swat bölgesinde sel sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Bölgedeki tüm oteller ve turistik noktalar kapatılırken yerel yetkililer bölgede bulunanlara kendi şehirlerine dönmelerini ve durum normale dönene kadar Swat Vadisi'ni ziyaret etmemelerini istedi.

Pakistan'da muson yağmurları etkisini sürdürüyor: 24 ölü

BİRÇOK KARA YOLUYLA BAĞLANTI KESİLDİ

Gilgit-Baltistan'da sel sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle bağlantı yolları kapanırken Phander bölgesine de kara yolu bağlantısı tamamen kesildi.

Pakistan'da muson yağmurları etkisini sürdürüyor: 24 ölü

Kaynak: İHA

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