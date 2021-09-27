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Son dakika haberleri! Orman yangınlarıyla mücadele eden itfaiyecilere özel film gösterimi

AA / Osman Uras - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Orman yangınlarıyla mücadele eden itfaiyecilere özel film gösterimi

Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesindeki orman yangınlarıyla mücadelede yoğun çaba harcayan itfaiyeciler, "Ateş savaşçılarına özel gösterim" etkinliğinde film izledi.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesindeki orman yangınlarıyla mücadelede yoğun çaba harcayan itfaiyeciler, "Ateş savaşçılarına özel gösterim" etkinliğinde film izledi.

İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla ilçedeki bir sinemada film gösterimi yapıldı. Etkinliğe katılanlar "Ailecek Şaşkınız" adlı Türk komedi filmini seyretti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amiri Zekeriya Bayırlı, etkinliği düzenleyen Cinemarine Sinemaları Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin'e itfaiyeci armalı şapka hediye edip, arkadaşları adına teşekkürlerini iletti.

Bodrum İtfaiye Grup Amirliğinde görevli Murat Karahan da etkinliğin kendileri için moral olduğunu söyledi.

Yazın kötü bir dönem atlattıklarını belirten itfaiyeci eşi Duygu Bayırlı, evdeyken yakınları için endişelendiklerini kaydetti.

Cenk Sezgin de itfaiyecilere teşekkür ederek saygılarını sunmak için onları sinemalarına davet ettiklerini belirtti.

Sezgin, "İtfaiyeci arkadaşlarımızı bir kez daha kutluyorum. Kendi canlarını bizim canlarımız için yok saydılar. Şu anda Türkiye'de sekiz ildeki sinemalarımızda bu etkinlik gerçekleşiyor. Yangınlarda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yangın sırasında büyük bir organizasyon örneği gösteren bütün kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonra böyle felaketlerin yaşanmamasını diliyoruz." dedi.

Milas'ta 31 Temmuz'da başlayan ve Bodrum ilçesine sıçrayan, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle 11 günde kontrol altına alınan yangında yüzlerce hektarlık ormanlık alan yanmıştı. Bodrum'da Yukarı ve Aşağı Mazı ile Çökertme mahallelerinde ormanlık alanlar ile tarım arazileri de zarar görmüştü.

Son dakika haberleri! Orman yangınlarıyla mücadele eden itfaiyecilere özel film gösterimi

Son dakika haberleri! Orman yangınlarıyla mücadele eden itfaiyecilere özel film gösterimi

Son dakika haberleri! Orman yangınlarıyla mücadele eden itfaiyecilere özel film gösterimi

Son dakika haberleri! Orman yangınlarıyla mücadele eden itfaiyecilere özel film gösterimi

AA / Osman Uras - Son Dakika Haberleri
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