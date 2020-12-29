Orman yangınında kalp krizinden ölen şube müdürü toprağa verildi
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Orman yangınında kalp krizinden ölen şube müdürü toprağa verildi

29.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:27
Orman yangınında kalp krizinden ölen şube müdürü toprağa verildi

ORDU'nun Çatalpınar ilçesindeki orman yangının ardından alanda incelemelerde bulunurken kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Kostakoğlu (42), törenle toprağa verildi.

ORDU'nun Çatalpınar ilçesindeki orman yangının ardından alanda incelemelerde bulunurken kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Kostakoğlu (42), törenle toprağa verildi.

Çatalpınar ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına müdahale için Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'nden gelen takviye ekibinin başında yer alan Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Kostakoğlu, incelemeler sırasında aniden fenalaştı. Bölgede hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Kostakoğlu, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kostakoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TÖRENLE UĞURLANDIKostakoğlu için Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, ormancılar, Kostakoğlu'nun çalışma arkadaşları, yakınları katıldı. Kostakoğlu'nun eşi Özlet Kostakoğlu ile diğer aile fertleri, törende taziyeleri kabul etti.

Bölge müdürlüğünde salgın tedbirlerine uygun kılınan namazın ardından Kostakoğlu'nun cenazesi götürüldüğü merkez Çiçekli köyünde toprağa verildi.


Orman yangınında kalp krizinden ölen şube müdürü toprağa verildi
Orman yangınında kalp krizinden ölen şube müdürü toprağa verildi
Orman yangınında kalp krizinden ölen şube müdürü toprağa verildi
Orman yangınında kalp krizinden ölen şube müdürü toprağa verildi
Orman yangınında kalp krizinden ölen şube müdürü toprağa verildi
Orman yangınında kalp krizinden ölen şube müdürü toprağa verildi
Orman yangınında kalp krizinden ölen şube müdürü toprağa verildi
Orman yangınında kalp krizinden ölen şube müdürü toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan KABAHASANOĞLU

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