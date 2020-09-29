Öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü
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Öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü

29.09.2020 11:53 | Son Güncelleme: 29.09.2020 13:00

Kahramanmaraş'ta, edebiyat öğretmeni Aziz Serin, internette yaşadığı sorun nedeniyle öğrencilerine ders anlatabilmek için çıktığı tepede, kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta, öğrencilerine internet üzerinden ders veren edebiyat öğretmeni Aziz Serin, internet çeksin diye çıktığı tepede, kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.

Onikişubat Anadolu Lisesi'nde görev yapan edebiyat öğretmeni Aziz Serin, geçen cumartesi günü, uzaktan eğitim için bilgisayar başına geçti. Ancak yaşadığı kırsal Küçüknacar Mahallesi'nde, internete bağlanamadı. Saat 12.00'deki ders için internet erişiminin olduğu tepeye çıktı.

KALP KRİZİ SONUCU GEÇİRDİ

Dersin ardından evine dönen Aziz Serin, ikinci ders için saat 16.40'ta yeniden aynı tepeye gitti. Ancak akşam eve dönmedi. Bunun üzerine tepeye çıkan yakınları Aziz Serin'in cansız bedenini buldu. Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Serin'in ölümü ailesi ile 2 yıldır görev yaptığı okulundaki meslektaşları ve öğrencilerini üzdü.

DERSİNİ BAŞLATAMADAN VEFAT ETTİ

Aziz Serin, pazar günü Şeyhadil Mezarlığı'ndan toprağa verildi. Ders sisteminde yapılan kontrolde Aziz Serin'in 12.00'deki derste internet üzerinden öğrencilerle bir araya geldiği, 16.40'taki dersi ise başlatamadığı belirlendi.

Öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü
Öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

Haber Yorumları (6)
BEN: Öğretmen düşmanlarını bekliyoruz öğretmenlerin şu ülkede imam kadar değeri yok. Öğretmen bir sınıfta 30-50 öğrenciye biseyler öğretmek için çabalar öğretmenin en az 200 öğrencisi olur kendisini 200 e böler öğrenci öğrenmek istemez öğretmeni sevmez veli ogrenemedi diye öğretmene cikisir çocuğuna dinlemedin öğrenemedin diye laf edemez korkar çocuğundan psikolojisi bozulacaktır vs öğretmene laf eder kolayı var . Öğretmen öğretemedi olur bir de para mı alacak sürünsün onun çocuğu varmış banane maaş almasın yatıyor çünkü . İmam ise bişey ogretmez sadece 5 kişiye 5 vakit namaz kildirir maaş karsiligi sadece bunu yapar öğretmenden daha fazla maaş alır. Vatandaşın Cenazesi olur sela okur bahsis alır mevlid okur parasını alir nikah kıyar para alır çocuğun kulağına adını okur para alır lojmanda oturur kira vermez . Ama Öğretmen yine kötüdür imam ise dokunulmazdir. Neden imam örneğini verdim öğretmene saldırmak kolay imamlara saldırmak zor iki yüzlü olduğunuzu göstermek için yoksa kimsenin ne yaptigi umrumda değil.. Deveye diken insana seven yaranır.
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.: Mekanın cennet olsun be adam ! Bir çok öğretmenim diye geçinen meslektaşın senin cansız bedenine kurban olsun !
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SALOSİLİN: bakalım eğitim seviyesi düşük bakan ne diyecek kesin orda internet olmadığından benim haberim yoktu eğitime saten öğretmen maaşları fazla yük oluyodu iyi bir maaşdaha az öderiz onuda biz yeriz der
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