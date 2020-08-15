Son dakika haberleri! Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (6)
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Son dakika haberleri! Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (6)

Son dakika haberine göre BAKAN SOYLU: 140 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelanlar olan Of ilçesine gelerek Kaymakamlıkta gerçekleştirilen hasar tespit ve koordinasyon toplantısına katıldı.

Son dakika haberleri! Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (6)
15.08.2020 16:40 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:44

BAKAN SOYLU: 140 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelanlar olan Of ilçesine gelerek Kaymakamlıkta gerçekleştirilen hasar tespit ve koordinasyon toplantısına katıldı.  Sel ve heyelanlara ilişkin bilgi veren Bakan Soylu, "Of'a çok kısa süre içerisinde 50 kilogram, Hayrat'a da yukarıdaki mahalleler ve köyler olmak üzere yaklaşık 140 kilogram civarında yağmur düştüğüne işaret ederek şöyle konuştu: "Bu hakikaten riskli bir rakam ve bu açıdan Of'ta yaklaşık 22 kırsal mahalle yolu kapandı. Yaklaşık 22 köyde de elektrik kesilmişti. 22 köy, mahalle yolunun yaklaşık 11'i şu ana kadar açıldı, diğerlerinin de açılma çalışmaları sürüyor. Ana yollarda herhangi bir tıkanıklık söz konusu değil. Yine Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği bilgi çerçevesinde yaklaşık 32 mahallede su arızası söz konusu, 54 ayrı noktada. Su Kanalizasyon İdaresinin çalışanları bu arızaları gidermeye çalışıyor. Yaklaşık 22 köy, mahallenin 14'üne elektrik verildi, 8'i ile ilgili elektrik verme çalışmalarının 4'ü de kısmen verildi, diğerlerinde de öğleden sonra 3-4 gibi inşallah verilmiş olacak." dedi.

'TEDBİR ALMAMIZ GEREKİYOR'?"Dere kenarlarına ev yapmamak belki bu işin birinci kuralıdır" diyen Bakan Soylu, "İmarın ve özellikle belediyelerin, çevre şehirciliğin ortaya koymuş olduğu doğru yere imar çalışmalarının dışında 'Ben buraya yapayım, geçeyim, burada işte gençlik hayallerimiz var, ailemizin burada yadigarları var' dendiği andan itibaren büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalınması kaçınılmazdır. Bunu da ifade etmek gerekir. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, Allah beterinden korusun ama bizim de tedbir almamız gerekiyor. İlk önce tedbiri alacağız, takdiri Cenabı Allah'a bırakacağız ama tedbir bizim işimizdir." diye konuştu.'HAZIRLIKLARIMIZI BUNA GÖRE YAPMAK DURUMUNDAYIZ'Bakan Soylu, 17 Ağustos depreminin yıldönümü kapsamındaki hazırlıklara değinerek şöyle devam etti:

"Bir hafta boyunca AFAD'la birlikte tüm Türkiye'de depreme hazırlık haftası olarak bir haftayı hem farkındalık üretmek hem çalışmalarımızı tekrar gözden geçirebilmek için değerlendireceğiz bütün illerde ama etkinliklerimiz de olacak. Bu konu bizim önümüzdedir afet, sel, heyelan ve deprem. Hazırlıklarımızı buna göre yapmak durumundayız. Bu konuda bizim yapacağımız 1 liralık yatırım, vatandaşımızın atacağı 1 liralık adım yarın 7 liralık maliyetin önüne geçecektir. Bu uluslararası bir norm. Tabii burada can kayıplarının, Allah muhafaza burada ortaya çıkabilecek sakatlıkları, kazaları elbetteki bunun içine katmak ve bunu değerlendirmek mümkün değildir. Tekrar geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."


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Kaynak: DHA

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