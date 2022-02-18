Son dakika haberleri... NUR SULTAN - Türk şirketi Otokar, Kazakistan'da zırhlı muharebe araçları üretmeyi hedefliyor

Otomotiv ve savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren yüzde yüz Türk sermayeli global bir şirket olan Otokar, Kazakistan'da zırhlı muharebe araçları üretmeyi amaçlıyor.

Dünyanın 60'tan fazla ülkesinde ticari ve askeri araçlar üreten şirket, Otokar Central Asia adıyla 2019'dan beri Kazakistan'da faaliyet gösteriyor.

Merkezi başkent Nur Sultan'da bulunan şirket, gelecekte NATO standartlarına uygun ürünler üreterek Orta Asya'da genişlemeyi ve bölge ekonomisinin büyümesine katkı sağlamayı planlıyor.

Otokar Central Asia Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Aybar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede şirket olarak henüz 3 yıl önce kurulmuş olmalarına rağmen ürünlerinin uzun zamandır Kazak ordusu tarafından kullanıldığına dikkati çekti. Aybar, " Kazakistan'ı merkez alarak Orta Asya'daki mevcut ve potansiyel kullanıcılarımıza yakın olmayı, ihtiyaçlarını anlayarak uygun çözümler sunmayı ve bölgede büyümeyi hedefliyoruz." dedi.

Bu amaçla bölgede yerel üretim başta olmak üzere iş ortakları, ortak ürün geliştirme, teknoloji transferi gibi farklı iş birliği fırsatlarını değerlendirdiklerini belirten Aybar, "Şu anda önceliğimiz askeri araç üretimi, ancak bölge ülkelerinin ihtiyaçları doğrultusunda ticari araçlar da gündeme gelebilir." diye konuştu.

Aybar, Kazakistan'ın geniş toprakları ve genç nüfusu ile sanayi alanında büyük bir potansiyeli olduğuna işaret ederek "Otokar Central Asia olarak, dünya genelinde kendini ispatlamış olan 8x8 ve paletli zırhlı araçları teknoloji transferi ile Kazakistan'da yerli olarak üretime hazırız." ifadesini kullandı.

İlk etapta sadece Kazakistan'a özel araçlar üreteceklerini kaydeden Aybar, bununla birlikte ülke istihdamı ile ihracatına da katkı sağlayacaklarını aktardı.

"Arma 8x8'i Kazakistan'da üretmeye hazırız"

Aybar, Otokar'ın ürettiği NATO standartlarına uygun Arma 8x8 zırhlı muharebe aracı ile Tulpar paletli zırhlı aracının da geçen yıl Kazakistan Silahlı Kuvvetlerinin üç farklı ordu komutanlığı askerleri tarafından test edildiğini belirterek "Arma 8x8, Kazakistan'ın farklı coğrafi ve iklim koşullarında 6 ay boyunca zorlu testlere tabi tutuldu. Tüm yapılan yol ve atış testlerini başarı ile tamamladı." dedi.

Aybar, söz konusu araçların deneme süreçlerinde bölgenin tüm iklim şartlarına uyum sağladığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Arma 8x8 amfibik (yüzer) kabiliyeti olan bir araç olması ile birlikte sınıfının en yüksek balistik, mayın korumasını, ateş gücünü eşsiz bir hareket kabiliyetiyle bir arada sunuyor. Hazar Denizinde defalarca yüzme kabiliyetini gösterdi. Araç, yüzerken üzerindeki silahları kullanarak deniz, kara ve hava hedeflerini imha edebilme yeteneğine sahip. Karada ise 50 km/s ve üzerinde hızlarla ilerlerken hedefleri etkin olarak imha edebiliyor. Nükleer, biyolojik ve kimyasal (NBC) olarak kirletilmiş ortamda da muharebeye kesintisiniz devam edebiliyor."

Aybar, denemelerin toprak, çöl ve çamurlu arazi şartlarının yanı sıra trafiğe açık şehirler arası yollarda da gerçekleştirildiğini anlatarak "Arma 8x8, tüm testlerde 3 tekerleği olmadan hareket kabiliyetini yitirmediğini ve yaklaşık 1 saatte komple güç grubunu arazi şartlarında yenisiyle değiştirebildiğini kanıtladı." diye konuştu.

Arma 8x8'in toplamda 11 kişi taşıyabildiğini ve en önemli özelliklerinden birinin askerlere sağladığı güvenlik olduğunu vurgulayan Aybar, "Yüzer tabanı ve 5 nokta emniyet kemerli koltukları mürettebatın güvenliğini sağlarken, tüm kapaklarda bulunan ve düşman tarafından dışarıdan açılmayı önleyen muharebe kilidi de testler boyunca kullanıldı. Nükleer, biyolojik ve kimyasal tehditlerde bile araç içindeki personelin gaz maskesi kullanması gerekli olmuyor. Uzun beklemeli görevlerde motor çalışmasa dahi tüm sistemlerini çalıştıracak yardımcı güç grubu sayesinde elektrik gücünü de üretebiliyor." şeklinde konuştu.

Aybar, Deneme Askeri Kullanım (DAK) testlerini başarıyla geçen Arma 8x8'i Kazakistan'da üretmeye hazır olduklarını, bu alanda görüşmeler ve değerlendirme sürecinin devam ettiğini sözlerine ekledi.