Son dakika haberleri | NİĞDE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
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Son dakika haberleri | NİĞDE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: SİİRT'in Eruh ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in (28) acı haberi, Niğde'nin Bor ilçesindeki ailesine ulaştı.

Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu
Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu

SİİRT'in Eruh ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in (28) acı haberi, Niğde'nin Bor ilçesindeki ailesine ulaştı.

Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ve askeri yetkililer, şehidin acı haberini Niğde'nin Bor ilçesinde yaşayan anne Hatice Erdem'e verdi. Oğlunun şehit olduğunu öğrenen anne Erdem, gözyaşı döktü. Babası Mustafa Erdem'in 12 yıl önce vefat ettiği öğrenilen Şehit Erdem'in acı haberini alan komşuları, anne Erdem'e taziyelerini iletti. Şehidin annesinin yaşadığı evin sokağına Türk bayrağı asıldı.

2 HAFTA ÖNCE ANNESİNİ GÖRMEYE GELMİŞ

Öte yandan şehidin yaklaşık 2 hafta önce Bor ilçesine annesini görmeye geldiği, 1 yıl önce evlendiği, eşiyle birlikte Siirt'te ikamet ettikleri bildirildi. Şehit Erdem, törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Son dakika haberleri | NİĞDE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haberleri | NİĞDE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haberleri | NİĞDE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haberleri | NİĞDE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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