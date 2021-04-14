Son dakika haberleri! NASA'nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü

Son dakika haberlerine göre NASA'nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü Van Valisi Bilmez, Astronot Kate Rubins'i fahri hemşeri ilan etti Van Gölü fotoğrafının birinci olması kentte büyük sevinç yaşattı ABD Havacılık ve Uzay Ajansının düzenlediği 'Dünya Turnuvası' isimli online yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı...

NASA'nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü

Van Valisi Bilmez, Astronot Kate Rubins'i fahri hemşeri ilan etti

Van Gölü fotoğrafının birinci olması kentte büyük sevinç yaşattı

VAN - ABD Havacılık ve Uzay Ajansının düzenlediği 'Dünya Turnuvası' isimli online yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı 5 turda 31 uzay fotoğrafını eleyerek birinci oldu.

NASA, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarının yer aldığı bir yarışma başlatmıştı. Astronot Kate Rubins tarafından 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesinde dolanırken, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün eşsiz bir fotoğrafını çekti. 'Dünya Turnuvası' isimli online yarışmada Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, yaklaşık bir milyon oyun kullanıldığı 5 turluk yarışmada tüm uzay fotoğrafını eledi.

"O artık bizim fahri hemşerimiz"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, fotoğraf yarışmasında birinci olan Van Gölü fotoğrafını çeken astronot Kate Rubins'i, şehrin tanıtım elçisi olarak kabul ettiklerini belirtti. Fotoğrafa oy verilmesi konusunda çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bakan ve devlet büyükleri ile vatandaşlara teşekkür eden Vali Bilmez, "Biz de fotoğrafı çeken astronot Rubins'i Van'da en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Astronot Rubins iyi bir dalış uzmanıdır. Rubins'in, dünyanın en büyük mikrobiyelitlerinin bulunduğu ve etrafında binlerce yıldır yaşayan ancak yeni keşfedilen Van Gölü Küçük Mercan Balığı'nı görmesi için Van Gölü'ne dalması, bizim tanıtımımızın zirvesi olacaktır. Dalış yapmak isteyenlerin gözdesi Van Gölü olacaktır. Ayrıca bir bisiklet tutkunu olan Astronot Rubins'in, Van'ın ve Van Gölü'nün güzelliklerini daha yakından görmesi için göl çevresinde bisiklet turu atması sahilimize ayrıca bir değer katacaktır. Öte yandan gözünün maviliğini Van Gölü'nden alan ve Van'ın endemik türü olan bir Van Kedisi'ni astronot Rubins için hazırladık ve kendisine hediye edeceğiz. Van'ın ayrı bir kültürü olan ve Guinness Rekorlar Kitabına giren kahvaltımızı da Astronot Rubins'e ikram ederek, Vanlıların misafirperverliğini gösterip tanıtımımızı farklı bir boyuta taşımak istiyoruz. Turizm sezonu öncesi özellikle böyle bir tanıtımın, ilimizin turizmine büyük katkı sunacağına inanıyorum. Gelecek nesillere gölümüzü mavi ve temiz bir şekilde aktarmak için seferber olmalıyız" dedi.

"Bizim için güzel bir anı oldu"

Fotoğraf yarışmasının başlamasıyla birlikte Van Gölü fotoğrafının birinci olacağını hissettiğini dile getiren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fizik Bölümü'nde görev yapan Astrofizikçi Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Topal ise "Van Gölü'nün fotoğrafı, diğer harika 32 fotoğraftan biriydi. Bu yarışma, gezegenimizin ne kadar güzel olduğunu şu koca kozmik denizinde bize gösterdi. Yaklaşık bir milyona yakın oy kullanıldı. Büyük ihtimal Vanlılar astronotu davet edecektir. Van'ın birinci olması güzel bir anı oldu" diye konuştu.

"Van Gölü, bu fırsatı iyi değerlendirmesi lazım"

Van Gölü fotoğrafının birinci olmasında memnuniyet duyduğunu belirten Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş da, "Bu konu son bir haftadır ulusal ve uluslararasında yer edindi. Van Gölü fotoğrafının birinci gelmesi bizleri çok mutlu etti. Uzaydan bile güzelliği görünen gölün, hemen yanında yaşayan insanlar olarak görmememiz handikap olurdu. Van Gölü, bu fırsatı iyi değerlendirmesi lazım. Çünkü ulusal ve uluslararası televizyonlarda ve sosyal medyada Van Gölü'nün fotoğrafı dolaşıyor. Bu fotoğraftaki yeri merak edenleri Van Gölü'ne bekliyoruz. Gelsinler bin 600 metre yükseklikteki dünyanın en büyük gölünü bizzat izlesinler" şeklinde konuştu.

Van kahvaltısının buluşçusu olarak bilinen Yusuf Konak ise Van halkı olarak bayram havası yaşadıklarını belirtti. Konak, fotoğrafın birinci olmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ