Son dakika haberleri: Nallıhan'ın kültürel lezzetleri halk mutfağına giriyor
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Son dakika haberleri: Nallıhan'ın kültürel lezzetleri halk mutfağına giriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Nallıhan'ın kültürel lezzetleri halk mutfağına giriyor

Son dakika haber... Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından başlatılan "Halk Mutfağı" çalışmasının "Yöresel Yemek Kültürü" araştırmasına, Nallıhan Belediyesi de destek verdi.

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından başlatılan "Halk Mutfağı" çalışmasının "Yöresel Yemek Kültürü" araştırmasına, Nallıhan Belediyesi de destek verdi.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ın talimatlarıyla, Nallıhan'ın yemek kültürünü tanıtmak adına çalışmalar başladı. Tarihi Kocahan'da düzenlenen program kapsamında Nallıhan'a özgü mutfak kültürü tanıtıldı. Nallıhan'ın üretken ve çalışkan kadınları tarafından seçilerek hazırlanan yöresel lezzetlerin önümüzdeki günlerde yayınlanacak Ankara Halk Mutfağı kitabına gireceği öğrenildi. - ANKARA

Son dakika haberleri: Nallıhan'ın kültürel lezzetleri halk mutfağına giriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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