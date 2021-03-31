Son dakika haberleri: Nallıhan'ın kültürel lezzetleri halk mutfağına giriyor

Son dakika haber... Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından başlatılan "Halk Mutfağı" çalışmasının "Yöresel Yemek Kültürü" araştırmasına, Nallıhan Belediyesi de destek verdi.