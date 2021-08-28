Son dakika haberleri! Mustafakemalpaşa'nın yeni ilçe emniyet müdürü belli oldu
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Son dakika haberleri! Mustafakemalpaşa'nın yeni ilçe emniyet müdürü belli oldu

Son dakika haberleri! Mustafakemalpaşa'nın yeni ilçe emniyet müdürü belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberler... Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin'in, Eskişehir'e atanmasının ardından yerine 4. Sınıf Emniyet Müdürü Rıza Dinç görevlendirildi.

Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin'in, Eskişehir'e atanmasının ardından yerine 4. Sınıf Emniyet Müdürü Rıza Dinç görevlendirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından her yıl Haziran ayında yapılan müdür ve amirlerin şark tayinleri, bu yıl gecikmeli olarak geçen hafta belirlendi. Buna göre 2020 yılında terfi alarak son görev yeri İzmir Balçova Emniyet Müdürlüğünde Emniyet Müdür Yardımcısı olan Rıza Dinç, Bursa Emniyet Müdürlüğü görevlendirmesinin ardından Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürü olarak atandı.

Öte yandan Eskişehir'e atanan Ramiz Erçetin'in yerine görevlendirilen Dinç'in önümüzdeki hafta görevine başlayacağı öğrenildi. Manisa Turgutlulu olan 43 yaşındaki Emniyet Müdürü Rıza Dinç evli ve 2 çocuk babasıdır. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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