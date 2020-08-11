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Son dakika haberleri! MUĞLA Taksici, 15 yaşındaki üvey kızına cinsel istismardan tutuklandı

Son dakika haberleri... Taksici, 15 yaşındaki üvey kızına cinsel istismardan tutuklandıMARMARİS'te, 15 yaşındaki üvey kızına cinsel istismar ve fiziksel şiddette bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan taksici M.A. (57), tutuklandı.

11.08.2020 17:53 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:58

Taksici, 15 yaşındaki üvey kızına cinsel istismardan tutuklandı

MARMARİS'te, 15 yaşındaki üvey kızına cinsel istismar ve fiziksel şiddette bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan taksici M.A. (57), tutuklandı.

Devriye görevi yapan bir polis ekibi, dün '155 Polis İmdat' ihbar hattına gelen ihbar üzerine Beldibi Mahallesi Kenan Evren Caddesi'ndeki apartman dairesine yönlendirildi. Dairenin kapısını 15 yaşındaki S.D. açtı. Kız çocuğu, kendisine üvey babasının fiziki şiddet ve 7 yıldır cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Kız çocuğu Marmaris Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Büro Amirliği'ne getirildi. Polis, ilçe merkezindeki Kordon Caddesi'nde taksicilik yapan üvey baba M.A.'yı yakalayıp, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne getirdi.

S.D.'nin psikolog ve savcı eşliğinde alınan ifadesinde, "Üvey babam 10 yıldır annem ile evli. Devamlı olarak bana fiziksel şiddet uyguluyordu. Yaklaşık 7 yıldır cinsel istismara maruz kaldım. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

Nöbetçi Savcı talimatıyla M.A.'nın evinde yapılan aramalarda suç ve suç unsuruna rastlanılmadı. Poliste, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.A.'nın, kendisine iftira atıldığını söylediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün öğlen adliyeye sevk edilen M.A., 'Reşit olmayan kız çocuğuna cinsel istismar' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

M.A.,adliye çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecinin sorularına "Beni tanıyorsun, ben böyle bir şey yapar mıyım? İftira attılar, çıktıktan sonra görüşeceğiz seninle" diyerek, tehditler savurdu. Taksici M.A.'nın ilk eşinden, İstanbul'da yaşayan 27 yaşında bir kızı daha olduğu öğrenildi.

Annesine teslim edilen 15 yaşındaki S.D.'ye psikolog desteği verileceği öğrenildi.

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Son dakika haberleri! MUĞLA Taksici, 15 yaşındaki üvey kızına cinsel istismardan tutuklandı

Kaynak: DHA

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