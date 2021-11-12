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Son dakika haber... BODRUM'DA OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Akyarlar Mahallesi Aspat mevkisindeki otluk ve çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgenin dağlık ve engebeli noktada olmasından dolayı ekipler yangına pat pat kullanarak müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonrası yangın büyümeden söndürüldü. Yangınla, ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika haber... BODRUM'DA OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Son dakika haber... BODRUM'DA OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Son dakika haber... BODRUM'DA OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Son dakika haber... BODRUM'DA OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Son dakika haber... BODRUM'DA OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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