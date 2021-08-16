Son dakika haberleri... MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (3)

Son dakika haberine göre BAKAN AKAR VE GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesi bir üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışma sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.