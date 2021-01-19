Son Dakika | Motosikletlinin, çarptığı otomobilin üzerinden uçtuğu anlar kamerada
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Son Dakika | Motosikletlinin, çarptığı otomobilin üzerinden uçtuğu anlar kamerada

19.01.2021 17:33 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:41
Son Dakika | Motosikletlinin, çarptığı otomobilin üzerinden uçtuğu anlar kamerada

Son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde ara sokaktan yola çıkan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü B.S., otomobilin üzerinden uçarak yere düştü.

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde ara sokaktan yola çıkan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü B.S., otomobilin üzerinden uçarak yere düştü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.  

Muratlı'nın Kurtpınar Mahallesi'nde, geçen yıl 30 Aralık'ta meydana gelen kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. B.S.'nin kullandığı motosiklet, ara yoldan çıkan T.C.'nin kullandığı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü otomobilin üzerinden metrelerce havaya uçtu. Çarptığı otomobilin üzerinden uçarak, diğer tarafa düşen B.S., yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan B.S.'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Son Dakika | Motosikletlinin, çarptığı otomobilin üzerinden uçtuğu anlar kamerada
Son Dakika | Motosikletlinin, çarptığı otomobilin üzerinden uçtuğu anlar kamerada
Son Dakika | Motosikletlinin, çarptığı otomobilin üzerinden uçtuğu anlar kamerada
Son Dakika | Motosikletlinin, çarptığı otomobilin üzerinden uçtuğu anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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